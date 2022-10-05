Спаллетти – о победе над «Аяксом»: «Такой игрой гордился бы сам Марадона»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал грандиозную победу своей команды в Амстердаме.

Местный «Аякс» был неожиданно разбит неаполитанцами со счётом 6:1 в поединке Лиги чемпионов.

«Играть на таком стадионе всегда тяжело, но игроки проявили себя, несмотря на атмосферу. Потрясающее выступление.

Наш секрет в усердных тренировках. Сегодня команда была настолько хороша, что нами гордился бы сам Марадона. После этой победы мы имеем отличные шансы выйти из группы, но дело ещё не сделано, нам нужно добиться хороших результатов в оставшихся встречах», – заявил после матча наставник «Наполи».