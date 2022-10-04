Спаллетти - о матче с «Аяксом»: «Чтобы стать великими, нужно играть против великих»

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти пообщался с журналистами в преддверии встречи с амстердамским «Аяксом» в групповом этапе Лиге чемпионов.

«Это будет интересный поединок против сильного соперника с богатой историей. Чтобы стать великими, нужно играть против великих. В предстоящей игре мы сможем проверить, на что способны. Нам нужно заглянуть внутрь себя и показать свои лучшие качества», - передает слова итальянского специалиста клубная пресс-служба.

Матч «Аякс» - «Наполи» состоится в Амстердаме сегодня, 4 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.