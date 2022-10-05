Кварацхелия двумя слова отреагировал на победу «Наполи»

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия кратко прокомментировал крупную победу над амстердамским «Аяксом» (6:1) в поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Браво, парни!» - написал 21-летний футболист в социальной сети.

Напомним, что в прошедшем матче Кварацхелия отметился дебютным голом в Лиге чемпионов.

После трех проведенных туров подопечные Лучано Спаллетти набрали девять очков и лидируют в своей группе. В четвертом туре «Наполи» сыграет против «Аякса» уже на своей домашней арене. Этот поединок состоится в среду, 12 октября.