«Аякс» пропустил 5 голов в еврокубках впервые за 42 года

Амстердамский «Аякс» проводит катастрофический матч против «Наполи» в Лиге чемпионов.

Действующие чемпионы Голландии быстро открыли счёт, но уже к 63-й минуте пропустили от гостей из Италии пять мячей. По данным Opta, «Аякс» лишь во второй раз в своей истории пропускает пять голов в одном еврокубковом матче. В последний раз это происходило в далёком 1980 году: тогда коллектив из Амстердама уступил мюнхенской «Баварии» со счётом 1:5 в рамках Кубка европейских чемпионов.

В двух предыдущих встречах группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Аякс» одержал победу над «Рейнджерс» (4:0), а также проиграл «Ливерпулю» (1:2).