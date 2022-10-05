Блинд прокомментировал разгромное поражение от «Наполи»

Защитник амстердамского «Аякса» Дэйли Блинд высказался о разгромном поражении от «Наполи» (1:6) в матче групповой стадии Лиги чемпионов.

«Это тяжелое испытание для команды. Матч показал, что сейчас мы находимся не на том уровне, на котором должны быть. У «Аякса» впереди еще три матча, и мы понимаем, что будет непросто. Нам нужно прогрессировать в игровом плане. Это единственный способ добиться успеха», - передает слова голландского игрока пресс-служба УЕФА.

По итогам трех туров «Наполи» с девятью набранными баллами лидирует в таблице квартета А. «Аякс» (3 очка) находится на третьей позиции.