Игрок «Аякса» Тейлор высказался о разгроме от «Наполи»

Амстердамский «Аякс» потерпел разгромное поражение от «Наполи» (1:6) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Своим мнением по этому результату поделился хавбек голландского клуба Кеннет Тейлор.

«Это что-то невероятное. Мы быстро повели в счете, однако затем пропустили три гола к перерыву. В самом начале второго тайма они забили еще один мяч.

«Аякс» - команда, которая любит играть в футбол. Однако в этот раз «Наполи» показал более качественную игру», - приводит слова Кеннета пресс-служба УЕФА.

После трех туров амстердамская команда с тремя балами занимает третье место в группе А.