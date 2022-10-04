«Аякс» во второй раз в своей истории пропустил три мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов нидерландский «Аякс» принимает дома итальянский «Наполи», и счет в этом матче был открыт уже на 14-й минуте. Это сделал Мохамед Кудус, который забивает уже в третьем матче кряду со старта Лиги чемпионов.

Однако затем дела хозяев пошли просто катастрофически плохо - еще в первом тайме «Наполи» забил в ответ трижды, а сразу после перерыва Джакомо Распадори забил и четвертый мяч.

Три пропущенных мяча в первом тайме в матче Лиги чемпионов - такое с «Аяксом» случилось во всего лишь второй раз в истории клуба, впервые столь неудачно первую половину матча «аяксиды» провели в ноябре 2012 года против дортмундской «Боруссии».

Следить за событиями матча в рамках третьего группового раунда Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Наполи» можно в формате прямой онлайн-трансляции, она доступна по ссылке на наш сайт.