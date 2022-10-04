Осимхен не сыграет против «Аякса»

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Наполи» предстоит матч против «Аякса», и, хотя в составе итальянской команды ожидалось возвращение нигерийского форварда Виктора Осимхена, на самом деле этого не случится. В этом ответственном поединке неаполитанцам, выигравшим первые два матча группы, придется выступать без Осимхена, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Встреча между «Аяксом» и «Наполи» в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов состоится во вторник, четвертого октября. Она начнется в 22 часа по московскому времени, а следить за ней можно будет в формате нашей прямой онлайн-трансляции, доступной по ссылке на наш сайт.