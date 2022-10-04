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Лига чемпионов

Осимхен не сыграет против «Аякса»

04 Октября 2022 • 05:07 Комментировать
Аякс
...
Наполи
1 1.43 X 4.60 2 6.00
Через 15 ч. 34 мин.

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Наполи» предстоит матч против «Аякса», и, хотя в составе итальянской команды ожидалось возвращение нигерийского форварда Виктора Осимхена, на самом деле этого не случится. В этом ответственном поединке неаполитанцам, выигравшим первые два матча группы, придется выступать без Осимхена, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Встреча между «Аяксом» и «Наполи» в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов состоится во вторник, четвертого октября. Она начнется в 22 часа по московскому времени, а следить за ней можно будет в формате нашей прямой онлайн-трансляции, доступной по ссылке на наш сайт

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Аякс Наполи Виктор Осимхен
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04.10  19:45 Бавария ... Виктория Пльзень 1.13 10.00 18.00
04.10  22:00 Аякс ... Наполи 2.13 3.60 3.40
04.10  22:00 Брюгге ... Атлетико М 3.50 3.20 2.26
04.10  22:00 Порту ... Байер Л 2.13 3.35 3.65
04.10  22:00 Айнтрахт Фр ... Тоттенхэм 3.80 3.60 2.00
04.10  22:00 Ливерпуль ... Рейнджерс 1.25 6.80 10.00
04.10  22:00 Интер Милан ... Барселона 3.45 3.45 2.17
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