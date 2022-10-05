Тадич: «С таким счётом проигрывать нельзя»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов нидерландский «Аякс» принимал дома итальянский «Наполи», и счет в этом матче был открыт уже на 14-й минуте. Однако затем дела хозяев пошли просто катастрофически плохо - еще в первом тайме «Наполи» забил в ответ трижды, а после перерыва «Аякс» пропустил еще три мяча. Унизительное поражение «Аякса» прокомментировал Душан Тадич - капитан амстердамского клуба. Во втором тайме он был удален с поля за две желтые карточки.

- Моя первая желтая была надуманной. Мы хорошо начали, но допустили три ошибки, и это фактически прикончило матч. Проигрывать же с таким счетом просто недопустимо. Это должно стать уроком для всех. После матча в раздевалке была очень тяжелая атмосфера, все были подавлены, - цитирует Тадича calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» снова сыграет с «Аяксом», но уже дома, это случится 12 октября.