Крол: «Это было величайшее унижение в истории «Аякса»

Легенда амстердамского «Аякса» Руди Крол болезненно отреагировал на разгром, который учинил его любимому клубу «Наполи» - команда, в которой Крол также выступал в начале 80-х годов. Он считает, что стал свидетелем величайшего унижения амстердамского клуба.

- Я считаю, что это было самое большое унижение в истории «Аякса». Сейчас в «Аяксе» нет действительно выдающихся игроков, не очень силен и тренерский штаб. «Наполи» сыграл на высочайшем уровне. Кварацхелия - большой игрок с большим потенциалом. Ким также быстро адаптировался к команде. Очень хорошие приобретения. «Наполи» очень силен даже по европейским меркам, - считает Крол, которого цитирует ITASportPress.