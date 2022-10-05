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Лига чемпионов

Шрёдер: «Четвёртый гол сломал нас»

05 Октября 2022 • 02:47 Комментировать
Аякс
1:6
Наполи
окончен

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов нидерландский «Аякс» принимал дома итальянский «Наполи», и счет в этом матче был открыт уже на 14-й минуте. Однако затем дела хозяев пошли просто катастрофически плохо - еще в первом тайме «Наполи» забил в ответ трижды, а после перерыва «Аякс» пропустил еще три мяча.

Причем первый из голов второго тайма влетел в ворота «Аякса» буквально сразу после начала второй половины игры. Именно он добил команду, считает наставник «Аякса» Альфред Шрёдер.  

- Четвертый гол был очень болезненным для нас. У нас выявилось много проблем, а игроки «Наполи» отлично располагались на поле. Вообще, они провели отличный матч. Свист болельщиков? Их можно понять, мы - «Аякс», мы должны выигрывать каждый матч, - цитирует Шредера calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» снова сыграет с «Аяксом», но уже дома, это случится 12 октября.  

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Альфред Шрёдер
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