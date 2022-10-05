Моратти: «Кварацхелия кажется очень хорошим игроком»

Бывший владелец и президент миланского «Интера» Массимо Моратти прокомментировал победу «Наполи» в матче с «Аяксом» (6:1).

«Я должен сказать, что «Наполи» делает что-то исключительное, он играет невероятно с этим тренером», - сказал Моратти в эфире Radio Kiss Kiss Napoli.

Предприниматель подчеркнул, что Лучано Спалетти - грамотный тренер, однако отметил - поддерживать такой темп в долгосрочной перспективе будет непросто.

Кроме того, нефтепромышленник выделил игру грузинского полузащитника: «Хвича Кварацхелия кажется очень хорошим игроком. Этот футболист из тех, кого помнят», - поделился своим мнением Моратти.