«Наполи» устроил «Аяксу» показательную порку

Феерией голов завершился матч, казалось бы, примерно равных соперников - «Аякса» и «Наполи». Хозяева быстро повели, Кеннет Тэйлор попал в Мохаммеда Кудуса, и мяч оказался в сетке, но далее был кошмар для Амстердама. Джакомо Распадори головой пробил в противоход голкиперу. Хвича Кварацхелия не реализовал выход один на один, но вскоре ассистировал Джованни ди Лоренцо. Пётр Зелиньски с линии штрафной забил третий мяч. Распадори оформил дубль ударом со средней дистанции, Кварацхелия все же воплотил в гол очередное появление перед голкипером. Джованни Симеоне удачно сыграл на опережение голкипера - 6:1.

«Наполи» лидирует с 9 очками, у «Аякса» - 3.

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