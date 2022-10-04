«Наполи» устроил «Аяксу» показательную порку

Феерией голов завершился матч, казалось бы, примерно равных соперников - «Аякса» и «Наполи». Хозяева быстро повели, Кеннет Тэйлор попал в Мохаммеда Кудуса, и мяч оказался в сетке, но далее был кошмар для Амстердама. Джакомо Распадори головой пробил в противоход голкиперу. Хвича Кварацхелия не реализовал выход один на один, но вскоре ассистировал Джованни ди Лоренцо. Пётр Зелиньски с линии штрафной забил третий мяч. Распадори оформил дубль ударом со средней дистанции, Кварацхелия все же воплотил в гол очередное появление перед голкипером. Джованни Симеоне удачно сыграл на опережение голкипера - 6:1.
«Наполи» лидирует с 9 очками, у «Аякса» - 3.
Протокол игры
|(1:0) Кудус Мохаммед9'
|18'Распадори Джакомо (1:1)
|33'Ди Лоренцо Джованни (1:2)
|45'Зелиньски Пётр (1:3)
|47'Распадори Джакомо (1:4)
|63'Кварацхелия Хвича (1:5)
|81'Симеоне Джованни (1:6)
Пасвер Ремко•Ренсх Девайн84' (Бас Юри (84') •Тимбер Юррьен 31'80' (Гриллич Флориан (80') •Угелумба Кэлвин•Блинд Дэйли•Альварес Эдсон•Тейлор Кеннет72' (Классен Дэви (72') •Тадич Душан 38'• 73'Бергёйс Стивен72' (Броббей Брайан (72') •Бергвейн Стевен•Кудус Мохаммед
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни84' (Дзаноли Алессандро (84') •Ррахмани Амир•Ким Мин-Чжэ•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав80' (Гаэтано Джанлука (80') •Зелиньски Пётр46' (Ндомбеле Танги (46') •Лосано Ирвинг•Распадори Джакомо 21'64' (Симеоне Джованни (64') •Кварацхелия Хвича64' (Элмас Эльиф (64')
04 октября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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