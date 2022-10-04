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«Наполи» устроил «Аяксу» показательную порку

04 Октября 2022 • 23:53 Комментировать (3)
Аякс
1:6
Наполи
окончен

Феерией голов завершился матч, казалось бы, примерно равных соперников - «Аякса» и «Наполи». Хозяева быстро повели, Кеннет Тэйлор попал в Мохаммеда Кудуса, и мяч оказался в сетке, но далее был кошмар для Амстердама. Джакомо Распадори головой пробил в противоход голкиперу. Хвича Кварацхелия не реализовал выход один на один, но вскоре ассистировал Джованни ди Лоренцо. Пётр Зелиньски с линии штрафной забил третий мяч. Распадори оформил дубль ударом со средней дистанции, Кварацхелия все же воплотил в гол очередное появление перед голкипером. Джованни Симеоне удачно сыграл на опережение голкипера - 6:1.

«Наполи» лидирует с 9 очками, у «Аякса» - 3.

Протокол игры  
Аякс1:6Наполи
(1:0) Кудус Мохаммед9'  
  18'Распадори Джакомо (1:1)
  33'Ди Лоренцо Джованни (1:2)
  45'Зелиньски Пётр (1:3)
  47'Распадори Джакомо (1:4)
  63'Кварацхелия Хвича (1:5)
  81'Симеоне Джованни (1:6)
Пасвер РемкоРенсх Девайн 84' (Бас Юри ( 84') Тимбер Юррьен  31' 80' (Гриллич Флориан ( 80') Угелумба КэлвинБлинд ДэйлиАльварес ЭдсонТейлор Кеннет 72' (Классен Дэви ( 72') Тадич Душан  38'  73'Бергёйс Стивен 72' (Броббей Брайан ( 72') Бергвейн СтевенКудус Мохаммед
Запасные: Регер ЮриСтекеленбург МартенОкампос ЛукасГортер ДжейЛукка ЛоренцоИхаттарен МохаммедФернандес ФрансискоМагальян ЛисандроВайндал Оуэн
Мерет АлексДи Лоренцо Джованни 84' (Дзаноли Алессандро ( 84') Ррахмани АмирКим Мин-ЧжэОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав 80' (Гаэтано Джанлука ( 80') Зелиньски Пётр 46' (Ндомбеле Танги ( 46') Лосано ИрвингРаспадори Джакомо  21' 64' (Симеоне Джованни ( 64') Кварацхелия Хвича 64' (Элмас Эльиф ( 64')
Запасные: Сиригу СальватореРуй МариуИдасяк ГубертПолитано МаттеоЖуан ЖезусДзербин АлессиоЭстигор Лео
04 октября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

Видео

1:0. Гол Мохаммеда Кудуса (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Мохаммеда Кудуса (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол Джакомо Распадори (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол Джакомо Распадори (видео). Лига чемпионов. Футбол
Момент Хвичи (видео). Лига чемпионов. Футбол
Момент Хвичи (видео). Лига чемпионов. Футбол
Два подряд опасных удара по воротам хозяев (видео). Лига чемпионов. Футбол
Два подряд опасных удара по воротам хозяев (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:3. Гол Петра Зелиньского (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:3. Гол Петра Зелиньского (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:4. Гол Джакомо Распадори (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:4. Гол Джакомо Распадори (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:5. Гол Хвичи Кварацхелии (видео). Лига чемпионов. Футбол
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1:6. Гол Джованни Симеоне (видео). Лига чемпионов. Футбол
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Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Аякс Наполи
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Комментарии (3)
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wardiano
05 Октября 2022 в 00:37
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pol-black
05 Октября 2022 в 00:02
что же с голландцами то произошло? нейжто так уход Тен Хаага подействовал?
CELTIC FROST
04 Октября 2022 в 23:58
кошмар. что значит - в футбол играют не имена. а люди. При взгляде со стороны кажется. что в Наполи и звезд-то нет. Однако вот такие результаты. Вопрос - на сколько Наполи с такой игрой хватит?)
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