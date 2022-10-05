Кварацхелия - о голе в ЛЧ: «Мечты сбываются»

В рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов «Наполи» на выезде разгромил амстердамский «Аякс» со счетом 6:1. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, забивший один из голов, поделился мнением об этом результате.

«Мечты сбываются. Я сыграл в ЛЧ и отметился дебютным голом. Очень доволен этим. Но самое важное, что «Наполи» набрал три балла. Соперник провел не лучший свой матч, но у них все равно отличная команды. Они еще поборются», - передает слова игрока пресс-служба УЕФА.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за неаполитанский клуб 11 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.