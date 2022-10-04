Тренер «Аякса»: «Мы можем победить «Наполи»

Наставник амстердамского «Аякса» Альфред Шрёдер высказался относительно поединка против «Наполи» в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Аякс» вполне способен победить в этом матче. У нас в составе много высококлассных футболистов, которые могут проявить себя в предстоящем поединке. Наш соперник показывает отличный командный футбол в этом сезоне. Они не зря еще не потерпели ни одного поражения», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Поединок «Аякса» против «Наполи» состоится во вторник, 4 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.