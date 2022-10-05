«Аякс» впервые с 2017 года не может выиграть в четырёх матчах кряду

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов нидерландский «Аякс» принимал дома итальянский «Наполи», и счет в этом матче был открыт уже на 14-й минуте. Однако затем дела хозяев пошли просто катастрофически плохо - еще в первом тайме «Наполи» забил в ответ трижды, а после перерыва «Аякс» пропустил еще три мяча.

Таким образом, «Аякс» не может выиграть уже в четырех матчах кряду с учетом всех турниров - два в Лиге чемпионов, причем там оба матча были проиграны, и еще два матча в чемпионате Нидерландов (там одно поражение и одна ничья).

Столь неудачной серии у клуба не было уже более пяти лет - в последний раз такое случилось в августе 2017 года под руководством Марселя Кайзера.