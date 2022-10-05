Распадори: «Спаллетти придаёт уверенности»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов нидерландский «Аякс» принимал дома итальянский «Наполи», и счет в этом матче был открыт уже на 14-й минуте. Однако затем дела хозяев пошли просто катастрофически плохо - еще в первом тайме «Наполи» забил в ответ трижды, а после перерыва «Аякс» пропустил еще три мяча. Два гола в этом матче забил Джакомо Распадори, который прокомментировал итоги матча.

- Со Спаллетти я почувствовал себя намного увереннее. Мы очень довольны таким матчем. Надо и дальше работать подобным образом, прибавлять день за днем. Наша сила - в командной игре, - цитирует Распадори calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» снова сыграет с «Аяксом», но уже дома, это случится 12 октября.