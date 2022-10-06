Наставник «Фейеноорда» не удивился разгромному поражению «Аякса» от «Наполи»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот заявил, что не был удивлён разгромному поражению «Аякса» в матче Лиги чемпионов против «Наполи».

«Как болельщик, вы, конечно же, смотрите матч «Аякс» — «Наполи». Был ли я шокирован? Тогда вы бы не поняли, что «Наполи» показал в последние недели и месяцы. Я был очень впечатлён «Наполи». Мне нравилась его игра с мячом, но особенно я наслаждался интенсивностью и скоростью при игре без мяча», - приводит слова специалиста GBeNeFN.

Неаполитанская команда разгромила коллектив из Амстердама на его поле во время матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счётом 6:1.