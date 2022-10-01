Осимхен имеет шансы сыграть с «Аяксом» в Лиге чемпионов

Виктор Осимхен находится в лазарете «Наполи» с 7 сентября – нигерийский нападающий получил травму в игре Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Осимхен не попал в заявку неаполитанцев на субботний матч Серии А против «Торино». При этом форвард хорошо восстанавливается, о чём рассказывает DAZN со ссылкой на источники в лагере «Наполи». Сообщается, что Осимхен может вернуться на поле во вторник, когда «Наполи» будет проводить гостевой матч Лиги чемпионов против «Аякса».

В сезоне 2022/2023 Виктор Осимхен провёл шесть матчей. На счету нигерийского нападающего два гола и один голевой пас на партнёра.