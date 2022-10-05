«Аякс» потерпел своё самое крупное поражение более чем за полвека

Амстердамцы были разбиты итальянским «Наполи» в родных стенах – 1:6.

Гости выиграли первый тайм со счётом 1:3, пропустив первыми, а после перерыва отметились тремя безответными мячами. Как информирует Opta, сегодняшнее поражение – самое крупное для «Аякса» во всех турнирах за последние 58 лет: в ноябре 1964 года команда уступила со счётом 4:9 заклятым врагам из «Фейеноорда» в поединке чемпионата Голландии.

На счету «Аякса» три набранных очка после трёх туров группового этапа нынешней Лиги чемпионов. Возглавляет квартет «Наполи», выигравший все три матча, вторым идёт «Ливерпуль» с шестью очками, а главным аутсайдером остаётся «Рейнджерс» (ноль очков).