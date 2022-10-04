Кудус - второй игрок в истории «Аякса», который забил в трёх стартовых матчах Лиги чемпионов

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов нидерландский «Аякс» принимает дома итальянский «Наполи», и счет в этом матче был открыт уже на 14-й минуте. Это сделал Мохамед Кудус, который забивает уже в третьем матче кряду со старта Лиги чемпионов.

В истории амстердамского клуба был лишь один футболист, который забивал в таком же или большем количестве матчей - и было это в прошлом сезоне, когда Себастьен Алле забивал в семи матчах кряду.

Следить за событиями матча в рамках третьего группового раунда Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Наполи» можно в формате прямой онлайн-трансляции, она доступна по ссылке на наш сайт.