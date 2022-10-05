Салуквадзе — о Хвиче: «Он может побороться за звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов»

Бывший защитник «Рубина» Лаша Салуквадзе поделился мнением о выступлениях своего соотечественника Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

Напомним, во вчерашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1) Кварацхелия отметился забитым голом и результативной передачей.

По мнению Салуквадзе, вингеру по силам побороться за звание лучшего бомбардира и в Серии А, и в Лиге чемпионов.

«Хвича невероятно начал сезон в «Наполи». Кварацхелия забивает почти в каждом матче и за сборную, и за клуб.

Возможно, что Хвиче сделают предложения и «Реал», и «Ливерпуль». Но думаю, что ему пока рано куда-то переходить. «Наполи» очень хорошая команда. Год или два ему надо поиграть в Неаполе», — цитирует Салуквадзе Metaratings.

В текущем сезоне 21-летний Кварацхелия провёл в составе итальянского клуба 11 матчей, забив в них шесть мячей и отдав четыре результативные передачи.