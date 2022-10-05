Сёмин - об игре Кварацхелии: «Никто не может справиться с ним»

Бывший рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре грузинского полузащитника «Наполи» Хвича Кварацхелии во вчерашнем матче Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса» (6:1). В этой встрече хавбек отметился забитым мячом и голевой передачей.

«Хвича играет большую роль в «Наполи». Свои козыри: обводку и удар он использует на 100%. Никто не может справиться с ним. Хвича уже стал кумиром болельщиков «Наполи», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Кварацхелия успешно выступает за неаполитанский коллектив в чемпионате Италии. 21-летний полузащитник отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей в восьми поединках.