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Лига чемпионов

Сёмин - об игре Кварацхелии: «Никто не может справиться с ним»

05 Октября 2022 • 10:10 Комментировать
Аякс
1:6
Наполи
окончен

Бывший рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре грузинского полузащитника «Наполи» Хвича Кварацхелии во вчерашнем матче Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса» (6:1). В этой встрече хавбек отметился забитым мячом и голевой передачей.

«Хвича играет большую роль в «Наполи». Свои козыри: обводку и удар он использует на 100%. Никто не может справиться с ним. Хвича уже стал кумиром болельщиков «Наполи», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Кварацхелия успешно выступает за неаполитанский коллектив в чемпионате Италии. 21-летний полузащитник отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей в восьми поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Наполи Хвича Кварацхелия
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