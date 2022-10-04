Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Легендарный Крол выделил самого опасного игрока в составе «Аякса»

04 Октября 2022 • 04:10 Комментировать
Аякс
...
Наполи
1 1.43 X 4.60 2 6.00
Через 17 ч. 39 мин.

Бывший нидерландский футболист Руди Крол прославил себя, играя в лучшей голландкой сборной за всю историю футбола - той, которая дважды подряд в 70-е годы прошлого столетия выходила в финал чемпионата мира. Крол выступал бок о бок не с кем-нибудь, а с самим Йоханом Кройфом - и в сборной, и в «Аяксе».

С другой стороны, на закате своей карьеры Кролл провел четыре года в «Наполи» - это было как раз перед появлением Марадоны. Накануне матча «Аякса» с «Наполи» в рамках Лиги чемпионов он поделился своим кратким прогнозом.

- «Наполи» показывает уникальный футбол, ни один другой большой клуб Европы не показывает такую игру. Итальянцам надо быть очень внимательными с Мохамедом Кудусом. Буду ли я на стадионе? Буду. Но болеть ни за кого не буду, - цитирует Крола La Gazzetta Dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Наполи Рууд Крол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЯКС НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.10  19:45 Марсель ... Спортинг Л 1.86 3.75 4.30
04.10  19:45 Бавария ... Виктория Пльзень 1.13 10.00 18.00
04.10  22:00 Аякс ... Наполи 2.13 3.60 3.40
04.10  22:00 Брюгге ... Атлетико М 3.50 3.20 2.26
04.10  22:00 Порту ... Байер Л 2.13 3.35 3.65
04.10  22:00 Айнтрахт Фр ... Тоттенхэм 3.80 3.60 2.00
04.10  22:00 Ливерпуль ... Рейнджерс 1.25 6.80 10.00
04.10  22:00 Интер Милан ... Барселона 3.45 3.45 2.17
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Октября
04:10 · Лига чемпионов
Легендарный Крол выделил самого опасного игрока в составе «Аякса»
03:45 · Лига чемпионов
Пануччи считает, что «Милан» ждёт большой успех в Лиге чемпионов
03 Октября
23:52 · Лига чемпионов
Перишич поделился ожиданиями от игры против франкфуртского «Айнтрахта»
23:47 · Лига чемпионов
Симеоне дал лестную оценку «Брюгге»
23:42 · Лига чемпионов
Коке высказался о трудной ситуации в Лиге чемпионов
23:04 · Лига чемпионов
Обамеянг: «Челси» должен обыграть «Милан» для выхода из группы ЛЧ»
22:15 · Лига чемпионов
Хави планирует воспользоваться плохой формой «Интера»
21:45 · Лига чемпионов
​«Аякс» - «Наполи»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 4 октября 2022
21:30 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» - «Рейнджерс»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 4 октября 2022
18:41 · Лига чемпионов
Дармиан рассказал об ожиданиях от матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов
18:39 · Лига чемпионов
​Ройс не восстановится к матчу с «Севильей»
18:33 · Лига чемпионов
​Чеферин уверен, что Суперлига не возродится
18:17 · Лига чемпионов
​Шевченко: «Челси» приедет в Милан за победой»
16:54 · Лига чемпионов
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа женской ЛЧ
16:40 · Лига чемпионов
​Индзаги: «Нужно наносить удары по «Барселоне» в нужный момент» 2
Все новости
Рекомендуем