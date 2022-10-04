Легендарный Крол выделил самого опасного игрока в составе «Аякса»

Бывший нидерландский футболист Руди Крол прославил себя, играя в лучшей голландкой сборной за всю историю футбола - той, которая дважды подряд в 70-е годы прошлого столетия выходила в финал чемпионата мира. Крол выступал бок о бок не с кем-нибудь, а с самим Йоханом Кройфом - и в сборной, и в «Аяксе».

С другой стороны, на закате своей карьеры Кролл провел четыре года в «Наполи» - это было как раз перед появлением Марадоны. Накануне матча «Аякса» с «Наполи» в рамках Лиги чемпионов он поделился своим кратким прогнозом.

- «Наполи» показывает уникальный футбол, ни один другой большой клуб Европы не показывает такую игру. Итальянцам надо быть очень внимательными с Мохамедом Кудусом. Буду ли я на стадионе? Буду. Но болеть ни за кого не буду, - цитирует Крола La Gazzetta Dello Sport.