Названы номинанты на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов

В УЕФА определились с кандидатами на почётную награду главной звезды третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В четвёрку претендентов попали Джованни ди Лоренцо из «Наполи», Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии», Андре Силва из «РБ Лейпцига» и Анхель ди Мария, представляющий «Ювентус».

Ди Лоренцо помог «Наполи» разгромить «Аякс» (6:1), отметившись голом и проделав высокий объём оборонительной работы, Беллингем записал на свой счёт гол и результативную передачу в поединке с «Севильей» (4:1), Силва дважды поразил ворота «Селтика» (3:1), а ди Мария оформил хет-трик из голевых передач во встрече с «Маккаби» (3:1).