Де Лаурентис: «Великолепная команда»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов нидерландский «Аякс» принимал дома итальянский «Наполи», и счет в этом матче был открыт уже на 14-й минуте. Однако затем дела хозяев пошли просто катастрофически плохо - еще в первом тайме «Наполи» забил в ответ трижды, а после перерыва «Аякс» пропустил еще трижды. Успех своей команды прокомментировал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

- Космическое, блестящее, звездное выступление. Я горжусь этой командой. Форца «Наполи»! - написал де Лаурентис.

В следующем туре «Наполи» снова сыграет с «Аяксом», но уже дома, это случится 12 октября.