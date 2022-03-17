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Лига чемпионов

Форвард «Вильярреала» Морено: Мы доказали, что способны бороться с сильнейшими

17 Марта 2022 • 10:59 Комментировать
Ювентус
0:3
Вильярреал
окончен

Нападающий «Вильярреала» Херард Морено поделился с журналистами эмоциями после выхода своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Морено сказал, что футболисты «Вильярреала» были уверены в своих силах, но матч получился очень тяжёлым. Форвард отметил, что испанский клуб доказал, что способен бороться с сильнейшими на самом высоком уровне. Херард добавил, что никогда не стоит в себе сомневаться.

Напомним, что подопечные Унаи Эмери крупно обыграли «Ювентус» со счётом 3:0 и по сумме двух матчей прошли в четвертьфинал.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Лига Чемпионов Херард Морено
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