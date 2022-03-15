Эмери: «Ювентус» - фаворит

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал о расстановке сил перед ответным матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Мы начали думать об игре с «Ювентусом» лишь непосредственно после матча очередного тура в Ла Лиге. Лига чемпионов захватывающий турнир, но фаворитом в нашей паре является «Ювентус», - сказал Эмери.

Он добавил, что сейчас самое главное – сконцентрироваться на матчах чемпионата Испании, чтобы гарантировать себе место в еврокубках на следующий сезон.

«Вильярреал» сыграет с «Ювентусом» в среду, 16 марта. Первая игра закончилась со счетом 1:1.