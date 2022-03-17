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Лига чемпионов

«Ювентус» третий раз кряду вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов

17 Марта 2022 • 08:23 Комментировать
Ювентус
0:3
Вильярреал
окончен

Футболисты туринского «Ювентуса» уже третий сезон подряд не могут пройти дальше 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Старая синьора» по сумме двух матчей неожиданно уступила «Вильярреалу» и закончила своё выступление в самом престижном клубном турнире планеты. Туринская команда в третий раз кряду вылетела на стадии 1/8 финала. До этого «Ювентус» вылетал от французского «Лиона» и «Порту».

Последний раз «Ювентус» доходил до четвертьфинала в сезоне 2018/2019, но тогда туринцы проиграли амстердамскому «Аяксу».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лига Чемпионов
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