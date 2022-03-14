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«Ювентус» не сомневается в продлении контракта с Куадрадо

14 Марта 2022 • 20:58 Комментировать
Ювентус
...
Вильярреал
1.90 3.45 4.20
16.03 23:00

Хуан Куадрадо и «Ювентус» близки к заключению нового контракта.

Действующее соглашение колумбийца истекает всего через три с половиной месяца, однако его уход из «Ювентуса» на правах свободного агента крайне маловероятен. 33-летний правый защитник неоднократно заявлял о желании остаться, а туринский клуб заинтересован в сохранении игрока.

По данным Calciomercato, зарплата Куадрадо после продления договора останется прежней – около 5 млн евро в год. Сторонам осталось лишь согласовать длительность: выбор стоит между двухлетним контрактом и контрактом по схеме 1+1.

Хуан Куадрадо провёл 36 матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне. На его счету 5 голов и 4 результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Хуан Куадрадо
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