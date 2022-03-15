Локателли о «Виляьрреале»: «Сильная команда, здорово играющая с мячом»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли рассказал об ожиданиях ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет против «Вильярреала».

На пресс-конференции Локателли признался, что «Вильярреал» - сильная команда, которая здорова играет с мячом. Поэтому, «Ювентус» будет предельно сконцентрирован на протяжении всего матча в ответной встрече.

Первый матч между командами завершился со счетом 1:1. Завтра «Ювентус» на арене «Альянц» в Турине примет «Вильярреал». Начало – в 23:0 мск.