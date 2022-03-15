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Локателли о «Виляьрреале»: «Сильная команда, здорово играющая с мячом»

15 Марта 2022 • 22:09 Комментировать
Ювентус
...
Вильярреал
1.95 3.40 4.10
Через 23 ч. 1 мин.

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли рассказал об ожиданиях ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет против «Вильярреала».

На пресс-конференции Локателли признался, что «Вильярреал» - сильная команда, которая здорова играет с мячом. Поэтому, «Ювентус» будет предельно сконцентрирован на протяжении всего матча в ответной встрече.

Первый матч между командами завершился со счетом 1:1. Завтра «Ювентус» на арене «Альянц» в Турине примет «Вильярреал». Начало – в 23:0 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вильярреал Лига Чемпионов Мануэль Локателли
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ЮВЕНТУС ВИЛЬЯРРЕАЛ
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Идет 45 минута Манчестер Юнайтед 0:1 Атлетико М 2.11 3.35 3.75
16.03  23:00 Лилль ... Челси 4.70 3.60 1.82
16.03  23:00 Ювентус ... Вильярреал 1.82 3.55 4.80
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