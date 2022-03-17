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Андрей Созин: «Эмери мог добиться успеха в России, мы потеряли очень хорошего тренера»

17 Марта 2022 • 16:31 Комментировать
Ювентус
0:3
Вильярреал
окончен

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказался о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери.

Созин в интервью Vprognoze.ru заявил, что качество работы тренера можно посмотреть по количеству побед в Лиге Европы. Чиновник считает, что РПЛ потеряла очень хорошего тренера.

Эмери был главным тренером «Спартака» в 2012 году, не проработав до конца сезона он покинул команду.

В «Севильей» он трижды выиграл Кубок УЕФА и еще один раз победил в Лиге Европы с «Вильярреалом».


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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Унаи Эмери Андрей Созин
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