Защитник «Вильярреала»: До матча мы и не думали, что выиграем с таким счётом

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес высказался по поводу победы своей команды над туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Торрес сказал, что до матча никто из футболистов «Вильярреала» даже не думал, что можно будет выиграть с таким счётом. Пау отметил, что очень многое поменяли замены, а особенно выход форварда Жерара Морено. Защитник добавил, что также невероятно себя проявил голкипер Херонимо Рульи, но и без удачи дело не обошлось.

Напомним, что «Вильярреал» крупно обыграл «Ювентус» со счётом 3:0 и вышел в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.