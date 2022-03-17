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Лига чемпионов

Защитник «Вильярреала»: До матча мы и не думали, что выиграем с таким счётом

17 Марта 2022 • 09:27 Комментировать
Ювентус
0:3
Вильярреал
окончен

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес высказался по поводу победы своей команды над туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Торрес сказал, что до матча никто из футболистов «Вильярреала» даже не думал, что можно будет выиграть с таким счётом. Пау отметил, что очень многое поменяли замены, а особенно выход форварда Жерара Морено. Защитник добавил, что также невероятно себя проявил голкипер Херонимо Рульи, но и без удачи дело не обошлось.

Напомним, что «Вильярреал» крупно обыграл «Ювентус» со счётом 3:0 и вышел в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вильярреал Лига Чемпионов Пау Торрес
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