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Кьеллини: «Златан мог выиграть несколько «Золотых мячей», если бы не Месси c Роналду»

14 Марта 2022 • 20:07 Комментировать
Ювентус
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Вильярреал
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16.03 23:00

По мнению защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, Златан Ибрагимович не остался бы без самой престижной индивидуальной награды, если бы не два гения.

«Раньше Ибра был моим главным футбольным врагом. Ему не повезло играть в одно время с Лионелем Месси и Криштиану Роналду – без них, думаю, он выиграл бы несколько «Золотых мячей», – приводит Times слова звезды итальянского футбола.

Джорджо Кьеллини и Златан Ибрагимович вместе выступали за «Ювентус» с 2005 по 2006 год. Итальянский защитник по-прежнему играет за клуб из Турина, а шведский нападающий, сменивший за это время множество коллективов, с 2020 года принадлежит «Милану».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Лионель Месси Златан Ибрагимович Джорджо Кьеллини
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