Каннаваро: «Не уверен, что «Ювентус» будет фаворитом в матче с «Вильярреалом»

Бывший капитан туринского «Ювентуса» Фабио Каннаваро сомневается, что его экс-команда выйдет на матч ⅛ финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» в качестве фаворита. Своё мнение итальянец объяснил тем, что испанские клубы в последнее время хорошо выступают в еврокубках.

«Кто может сказать, что «Ювентус» выйдет на матч в статусе фаворита? Испанские клубы привыкли выигрывать в Европе, это будет очень тяжёлая игра. «Ювентусу» есть что терять, даже несмотря на то, что я уверен – у них есть всё для того, чтобы пройти в следующую стадию», – цитирует экс-защитника Football Italia.

Поединок между «Ювентусом» и «Вильярреалом» стартует сегодня в 23:00 по московскому времени на стадионе «Альянц Стэдиум».