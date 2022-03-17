Сакки: «Юве», это же не футбол!

Бывший наставник «Милана» и итальянской сборной Арриго Сакки изумлен вылетом «Ювентуса» из Лиги чемпионов. По его мнению, главный тренер клуба Массимилиано Аллегри избрал неправильную тактику на эту игру.

- В то время как итальянская сборная выиграла чемпионат Европы, демонстрируя инновационный футбол, на клубном уровне все по-старому, и тренеры думают лишь о том, как не пропустить. Так уважение в Европе не завоевать, это не футбол. И Аллегри, и Эмери думали лишь о том, чтобы не пропустить, но второму повезло, «Вильярреал» использовал свои шансы, - заявил Сакки, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.