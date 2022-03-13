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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини: «Ювентус» должен выиграть Лигу чемпионов

13 Марта 2022 • 21:25 Комментировать
Ювентус
...
Вильярреал
1.90 3.50 4.20
16.03 23:00

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заявил изданию Bianconero, что его клуб должен выиграть Лигу чемпионов в этом году.

«Победа в Лиге чемпионов – это то, что мне не хватает. И не хватает «Ювентусу» с 1996 года. Мы подходим очень близко, стараемся каждый год, но это турнир, в котором не всегда побеждает лучшая команда», сказал Кьеллини.

Он отметил, что в последних розыгрышах «Ювентус» выбивал такие клубы, как «Порту», «Лион» и «Аякс».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Вильярреалом» пройдет в среду, 16 марта. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

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Ювентус Джорджо Кьеллини
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