Кьеллини: «Ювентус» должен выиграть Лигу чемпионов

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заявил изданию Bianconero, что его клуб должен выиграть Лигу чемпионов в этом году.

«Победа в Лиге чемпионов – это то, что мне не хватает. И не хватает «Ювентусу» с 1996 года. Мы подходим очень близко, стараемся каждый год, но это турнир, в котором не всегда побеждает лучшая команда», сказал Кьеллини.

Он отметил, что в последних розыгрышах «Ювентус» выбивал такие клубы, как «Порту», «Лион» и «Аякс».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Вильярреалом» пройдет в среду, 16 марта. Первая игра завершилась со счетом 1:1.