Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Ювентус» объявил стартовый состав на матч с «Вильярреалом»

16 Марта 2022 • 22:14 Комментировать
Ювентус
...
Вильярреал
2.10 3.30 4.05
Через 0 ч. 11 мин.

Туринский «Ювентус» сегодня сразится с испанским «Вильярреалом» в ответном матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, в первой встрече команды забили друг другу по голу и разошлись миром. Накануне поединка главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри объявил стартовый состав своего коллектива.

«Ювентус»: Щенсны, де Шильо,де Лихт, Данило, Ругани, Артур, Куадрадо, Рабьо, Локателли, Влахович, Мората.

Запасные: Пинсольо, Перин, Кьеллини, Пеллегрини, Бернардески, Миретти, Дибала, Кин.

Матч между «Ювентусом» и «Вильярреалом» начнется в двадцать три часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вильярреал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ВИЛЬЯРРЕАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.03  23:00 Лилль ... Челси 4.70 3.60 1.82
16.03  23:00 Ювентус ... Вильярреал 1.82 3.55 4.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Марта
22:30 · Лига чемпионов
«Ювентус» — «Вильярреал»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
22:30 · Лига чемпионов
«Лилль» — «Челси»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
22:14 · Лига чемпионов
«Ювентус» объявил стартовый состав на матч с «Вильярреалом»
22:07 · Лига чемпионов
«Ювентус» - «Вильярреал»: Мората, Локателли и Влахович в старте
22:03 · Лига чемпионов
«Лилль» и «Челси» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
20:22 · Лига чемпионов
Антуан Гризманн: «Раздражать и мешать соперникам – то, что мы любим» 1
14:32 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико»: Хотим сыграть с «Реалом» в финале
13:55 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» разыскивает фанатов, которые кидали предметы в Симеоне 1
13:13 · Англия. Премьер-лига
Магуйар опроверг слухи о беспорядках в раздевалке после игры с «Атлетико» 1
12:57 · Франция. Лига 1
Дэвид об игре с «Челси»: Это очень трудная задача, но мы никогда не сдаёмся
12:04 · Лига чемпионов
Рангник раскритиковал судейство после матча с «Атлетико»
11:50 · Лига чемпионов
Роналду третий раз кряду вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала 1
11:47 · Лига чемпионов
Защитник «Атлетико» Лоди: «Это особенный вечер для нас, я очень счастлив»
11:16 · Лига чемпионов
Невилл — о поражении «Манчестер Юнайтед»: «Неудивительно» 1
11:00 · Лига чемпионов
Аллегри: «Ювентус» ставит перед собой цель выиграть Лигу чемпионов
Все новости
Рекомендуем