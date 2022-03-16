«Ювентус» объявил стартовый состав на матч с «Вильярреалом»

Туринский «Ювентус» сегодня сразится с испанским «Вильярреалом» в ответном матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, в первой встрече команды забили друг другу по голу и разошлись миром. Накануне поединка главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри объявил стартовый состав своего коллектива.

«Ювентус»: Щенсны, де Шильо,де Лихт, Данило, Ругани, Артур, Куадрадо, Рабьо, Локателли, Влахович, Мората.

Запасные: Пинсольо, Перин, Кьеллини, Пеллегрини, Бернардески, Миретти, Дибала, Кин.

Матч между «Ювентусом» и «Вильярреалом» начнется в двадцать три часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.