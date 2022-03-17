Альбиоль о выходе «Вильярреала» в четвертьфинал ЛЧ: «Не могу подобрать слова, чтобы описать как много это значит для нас»

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Трудно подобрать слова, чтобы описать, как много значит для клуба и болельщиков выход в четвертьфинал. Попробуем насладиться моментом, а пока ждём результатов жеребьёвки», — цитирует Альбиоля пресс-служба УЕФА.

Напомним, вчера, 16 марта, в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Унаи Эмери в гостях уверенно обыграли туринский «Ювентус» (3:0) и вышли в следующий этап турнира.

В последний раз «желтая субмарина» добиралась до этой стадии в сезоне 08/09. Отметим, что «Вильярреал» — действующий победитель Лиги Европы

Жеребьёвка 1/4 финала состоится завтра, 18 марта.