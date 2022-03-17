Абмрозини о вылете «Ювентуса»: Это настоящее разочарование

Экс-игрок сборной Италии Массимо Амброзини высказался по поводу неожиданного вылета туринского «Ювентуса» из Лиги чемпионов от испанского «Вильярреала».

Амброзини заявил, что вылет «старой синьоры» для него является настоящим разочарованием. Массимо отметил, что «Ювентус» неплохо смотрелся в первом тайме, но после перерыва туринский клуб не сумел вовремя переключить передачу, а в концовке и вовсе потерял концентрацию. Экс-игрок добавил, что ему изначально казалось, что туринцам вполне по силам пройти «Вильярреал».

Напомним, что «Ювентус» уступил испанской команде со счётом 0:3 и закончил своё выступление в Лиге чемпионов.