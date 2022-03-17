Бонуччи о поражении «Ювентуса»: «Сейчас можно только извиниться»

Защитник «Ювентуса» Леандро Бонуччи прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Вильярреала» (0:3).

Напомним, сам итальянец не смог принять участие в игре из-за травмы.

«Впервые в своей карьере я наблюдал за такой игрой со стороны, поэтому знаю, что чувствуют наши болельщики. Сейчас можно лишь извиниться», — заявил Бонуччи.

34-летний защитник призвал партнёров превратить разочарование в злость, чтобы успешно завершить сезон, добившись тех целей, которые ещё остались у команды.

«Ювентус» уступил «Вильярреалу» по сумме двух встреч (1:4) и выбыл из борьбы за главный трофей. В турнирной таблице итальянской Серии А туринцы занимают 4-ю строчку и ещё сохраняют шансы побороться за чемпионский титул.