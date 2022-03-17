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Лига чемпионов

Эмери: «У нас был план, и мы реализовали его»

17 Марта 2022 • 07:19 Комментировать
Ювентус
0:3
Вильярреал
окончен

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери доволен успехом своей команды в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов, «Вильярреал» забил три мяча в ворота гранда - туринского «Ювентуса». Испанский специалист похвалил своих подопечных за успешную реализацию его тактического игрового плана.

- У нас был план, и мы реализовали его, несмотря на существовавшие сложности. Рад возвращению Херарда Морено, он полностью восстановился. Отлично сыграл наш вратарь и терпение проявили полевые игроки, которые ждали свой момент и дождались его, - заявил Эмери, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Унаи Эмери
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