Эмери: «У нас был план, и мы реализовали его»

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери доволен успехом своей команды в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов, «Вильярреал» забил три мяча в ворота гранда - туринского «Ювентуса». Испанский специалист похвалил своих подопечных за успешную реализацию его тактического игрового плана.

- У нас был план, и мы реализовали его, несмотря на существовавшие сложности. Рад возвращению Херарда Морено, он полностью восстановился. Отлично сыграл наш вратарь и терпение проявили полевые игроки, которые ждали свой момент и дождались его, - заявил Эмери, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.