Бонуччи не поможет «Ювентусу» в ответном матче Лиги чемпионов против «Вильярреала»

На пресс-конференции перед ответным матчем Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» примет «Вильярреал» главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри сообщил, что защитник Леонардо Бонуччи не поможет своей команде.

Аллегри заявил, что 34-летний Бонуччи не успел восстановиться от травмы и не поможет «Ювентусу» в ответной встрече. Также специалист сказал, что Алекс Сандро тоже не сможет сыграть в этом матче.

Стоит отметить, что от травм восстановились полузащитники Паоло Дибала, Джорджо Кьяллини и Фернандо Бернардески.

Первый матч между командами завершился со счетом 1:1. Завтра «Ювентус» на арене «Альянц» в Турине примет «Вильярреал». Начало – в 23:0 мск.