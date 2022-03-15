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Лига чемпионов

Бонуччи не поможет «Ювентусу» в ответном матче Лиги чемпионов против «Вильярреала»

15 Марта 2022 • 16:38 Комментировать
Ювентус
...
Вильярреал
1.95 3.40 4.10
16.03 23:00

На пресс-конференции перед ответным матчем Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» примет «Вильярреал» главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри сообщил, что защитник Леонардо Бонуччи не поможет своей команде.

Аллегри заявил, что 34-летний Бонуччи не успел восстановиться от травмы и не поможет «Ювентусу» в ответной встрече. Также специалист сказал, что Алекс Сандро тоже не сможет сыграть в этом матче.

Стоит отметить, что от травм восстановились полузащитники Паоло Дибала, Джорджо Кьяллини и Фернандо Бернардески.

Первый матч между командами завершился со счетом 1:1. Завтра «Ювентус» на арене «Альянц» в Турине примет «Вильярреал». Начало – в 23:0 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вильярреал Леонардо Бонуччи Массимилиано Аллегри Лига Чемпионов Федерико Бернардески
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ЮВЕНТУС ВИЛЬЯРРЕАЛ
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