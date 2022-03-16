Полузащитник «Вильярреала»: В поединке с «Ювентусом» всё решат мелочи

Аргентинский полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча с туринским «Ювентусом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ло Чельсо сказал, что все футболисты «Вильярреала» прекрасно понимают, что в таких сложных поединках всё будут решать мелочи. Аргентинец отметил, что испанский клуб готов действовать максимально спокойно и терпеливо для того, чтобы добиться успеха.

Напомним, что в первом поединка 1/8 финала была зафиксирована ничья со счётом 1:1.