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Лига чемпионов

Дель Пьеро о вылете «Ювентуса» из Лиги чемпионов: «Они выключились во 2-м тайме»

17 Марта 2022 • 19:52 Комментировать
Ювентус
0:3
Вильярреал
окончен

Бывший нападающий сборной Италии и «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мыслями после вылета туринской команды из плей-офф Лиги чемпионов.  

Легенда «Юве» в интервью Football Italia заявил, что игроки во втором тайме выключились и не сделал разницу в матче. Команда после перерыва создавала мало моментов и было крайне мало идей. Команда должна была играть быстрее

Таким образом, определились все участники четвертьфинала: «Реал», «Бавария», «Бенфика», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Вильярреал».


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессандро Дель Пьеро Лига Чемпионов
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