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Ло Чельсо: В Турине будем страдать, но пройдём через это

15 Марта 2022 • 14:10 Комментировать
Ювентус
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Вильярреал
1.95 3.40 4.10
16.03 23:00

Полузащитник «Вильярреала» Джованни Ло Чельсо поделился своими мыслями по поводу ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Ювентус» будет играть при своих болельщиках, они быдыт давить на нас. Но мы должны войти в игру и взят инициативу в свои руки. Да, Мы будем страдать, но мы будем страдать вместе. И нас есть все, чтобы пройти через это», - сказал Ло Чельсо.

Также он отметил, что в первом матче итальянский клуб смог забить быстрый гол, но «Вильярреал» продолжил играть в свою игру.

Ответный матч состоится в среду, 16 марта. Первая игра закончилась со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вильярреал Джовани Ло Чельсо
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ЮВЕНТУС ВИЛЬЯРРЕАЛ
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