Ло Чельсо: В Турине будем страдать, но пройдём через это

Полузащитник «Вильярреала» Джованни Ло Чельсо поделился своими мыслями по поводу ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Ювентус» будет играть при своих болельщиках, они быдыт давить на нас. Но мы должны войти в игру и взят инициативу в свои руки. Да, Мы будем страдать, но мы будем страдать вместе. И нас есть все, чтобы пройти через это», - сказал Ло Чельсо.

Также он отметил, что в первом матче итальянский клуб смог забить быстрый гол, но «Вильярреал» продолжил играть в свою игру.

Ответный матч состоится в среду, 16 марта. Первая игра закончилась со счетом 1:1.