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Лига чемпионов

Аллегри: «Мы разочарованы, но к игрокам претензий нет»

17 Марта 2022 • 06:21 Комментировать
Ювентус
0:3
Вильярреал
окончен

Туринский «Ювентус» покинул Лигу чемпионов. уступив с крупным счетом в ответном матче в рамках 1/8 финала плей-офф испанскому «Вильярреалу». Хотя наставник туринцев Массимилиано Аллегри и разочарован, он заявил, что у него нет претензий к своим игрокам.

- Семьдесят пять минут все было замечательно, несмотря на то. что они стояли всей командой в обороне. Но затем у них возник шанс и они воспользовались им. Я не хочу говорить о провале команды, так как знаю ценность наших игроков. Я всегда стоял ногами на земле и смотрел вещам в глаза. Принимаем это тяжелое поражение, мы разочарованы, но к игрокам у меня претензий нет. Таков футбол, мои комплименты Эмери, он правильно построил игру, - цитирует Аллегри La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вильярреал Массимилиано Аллегри
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