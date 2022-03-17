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Лига чемпионов

Эмери покорил Турин! «Ювентус» дома разбит «Вильярреалом» и выброшен из Лиги чемпионов

17 Марта 2022 • 00:53 Комментировать (15)
Ювентус
0:3
Вильярреал
окончен

«Ювентус» и «Вильярреал» выясняли, кто продолжит борьбу в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Ювентус 0:3Вильярреал
  78'Морено Херард (0:1)
  85'Торрес Пау II (0:2)
   Данджума Арно (0:3)
Щесны ВойцехДанило ЛуисДе Лихт МаттайсРугани Даниэле  79' (Дибала Пауло (  79') Де Шильо МаттиаКуадрадо ХуанЛокателли Мануэль  83' (Бернардески Федерико (  83') Мело АртурРабио АдриенВлахович ДушанМората Альваро
Запасные: Кин МойзеПинсольо КарлоПеллегрини ЛукаПерин МаттиаМиретти ФабиоКьеллини Джорджо
Рульи ХеронимоОрье СержАльбиоль РаульТоррес Пау IIЭступиньян ПервисПино Йереми  65' (Чуквезе Саму (  65') Парехо ДаниэльКапу ЭтьенТригерос Мануэль  64' (Коклен Франсис (  64') Ло Чельсо Джовани  74' (Морено Херард (  74') Данджума Арно
Запасные: Манди АиссаГомес МойсесПенья РубенФойт ХуанМарио ГаспарИборра ВисентеАсенхо СерхиоДиа БулайеПедраса Альфонсо
16 марта. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

«Ювентус» подходил к домашнему матчу фаворитом, но были и оговорки, ведь Макс Аллегри столкнулся с колоссальными кадровыми проблемами. Дибала, Кьеза, Кьеллини, Бонуччи, Кайо Жорже, Закария и Маккенни не смогли помочь «старой синьоре», только завершил восстановление Бернардески. На целый состав игроков набирается. У «подводников» отсутствовали только некогда звёздные испанцы Пако Алькасер и Альберто Морено.

Аллегри с трудом наскрёб состав, в пару нападающих определив Влаховича и Морату. При поддержке Куадрадо, Рабьо и Артура они плотно взялись за дело, заперев «Вильярреал» на его половине поля. И был бы счёт открыт быстро, но форварды «Ювентуса» всё не спешили завершать усилия партнёров. Сначала «блеснул» Мората: прибежал Альваро на шикарный кросс Куадрадо, в одиночестве замыкал дальнюю штангу, но умудрился попасть точно в Рульи.

Потом уже туринцы помешали друг другу. Опять же Мората набегал на передачу Влаховича пяткой, Орье поскользнулся и был оперативный простор у испанца, но столкнулся Альваро с своим же одноклубником. Нелепая заминка и потеря мяча, а с ним и прекрасного шанса на гол. Душан Влахович посмотрел за происходящим и решил сам выдвинуться на острие атаки, но и тут не то – сербу не везло.

Прострел Де Шильо Влахович завершал по науке – отклеился от опекуна, мощно бил в касание, но попал в перекладину. Потом Душан замыкал дальнюю штангу на угловом ударе. Опять же всё по делу, не медлил, в касание пробил после скидки, целил в самый угол, но тут уже своё слово сказал Рульи. Успел голкипер «Вильярреала» сместится к штанге и своим телом закрыл мячу путь в ворота. Очень много шансов было у «Юве», испанцы даже в створ ворот ни разу не пробили, но на перерыв команды ушли при нулевом счёте на табло.

А во втором тайме ещё и «Ювентус» стал играть скучно, будто обидевшись на серию нереализованных моментов. Совсем ничего не поле не происходило, команды будто сразу стали думать о дополнительном времени. Больше всего о нём мечтал «Вильярреал», тем более неожиданным стал гол «подводников». Коклен на скорости ворвался в штрафную площадь, ушёл от Ругани и после неуклюжего подката итальянца заработал пенальти. Жерар Морено с 11-метровой отметки пробил точно в угол.

Сразу же начались пожарные замены, но ничего уже не успели изменить ни Дибала, ни Бернардески, ни ещё кто-то из «Ювентуса». Зато испанцы добили хозяев: Пау Торрес шикарно сыграл на стандарте, точным ударом закрыв подачу от угла поля и возникшую неразбериху. А финальный выстрел произвёл Арно Данджума, реализовавший пенальти за откровенную игру рукой Маттейса Де Лихта - катастрофические 0:3 в итоге. Проиграли туринцы дома, пропустив «Вильярреал» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Полнится сенсациями 1/8.

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окончен Лилль 1:2 Челси 4.30 3.45 1.90
окончен Ювентус 0:3 Вильярреал 2.10 3.30 4.05
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