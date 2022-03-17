Эмери покорил Турин! «Ювентус» дома разбит «Вильярреалом» и выброшен из Лиги чемпионов

«Ювентус» и «Вильярреал» выясняли, кто продолжит борьбу в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Ювентус» подходил к домашнему матчу фаворитом, но были и оговорки, ведь Макс Аллегри столкнулся с колоссальными кадровыми проблемами. Дибала, Кьеза, Кьеллини, Бонуччи, Кайо Жорже, Закария и Маккенни не смогли помочь «старой синьоре», только завершил восстановление Бернардески. На целый состав игроков набирается. У «подводников» отсутствовали только некогда звёздные испанцы Пако Алькасер и Альберто Морено.

Аллегри с трудом наскрёб состав, в пару нападающих определив Влаховича и Морату. При поддержке Куадрадо, Рабьо и Артура они плотно взялись за дело, заперев «Вильярреал» на его половине поля. И был бы счёт открыт быстро, но форварды «Ювентуса» всё не спешили завершать усилия партнёров. Сначала «блеснул» Мората: прибежал Альваро на шикарный кросс Куадрадо, в одиночестве замыкал дальнюю штангу, но умудрился попасть точно в Рульи.

Потом уже туринцы помешали друг другу. Опять же Мората набегал на передачу Влаховича пяткой, Орье поскользнулся и был оперативный простор у испанца, но столкнулся Альваро с своим же одноклубником. Нелепая заминка и потеря мяча, а с ним и прекрасного шанса на гол. Душан Влахович посмотрел за происходящим и решил сам выдвинуться на острие атаки, но и тут не то – сербу не везло.

Прострел Де Шильо Влахович завершал по науке – отклеился от опекуна, мощно бил в касание, но попал в перекладину. Потом Душан замыкал дальнюю штангу на угловом ударе. Опять же всё по делу, не медлил, в касание пробил после скидки, целил в самый угол, но тут уже своё слово сказал Рульи. Успел голкипер «Вильярреала» сместится к штанге и своим телом закрыл мячу путь в ворота. Очень много шансов было у «Юве», испанцы даже в створ ворот ни разу не пробили, но на перерыв команды ушли при нулевом счёте на табло.

А во втором тайме ещё и «Ювентус» стал играть скучно, будто обидевшись на серию нереализованных моментов. Совсем ничего не поле не происходило, команды будто сразу стали думать о дополнительном времени. Больше всего о нём мечтал «Вильярреал», тем более неожиданным стал гол «подводников». Коклен на скорости ворвался в штрафную площадь, ушёл от Ругани и после неуклюжего подката итальянца заработал пенальти. Жерар Морено с 11-метровой отметки пробил точно в угол.

Сразу же начались пожарные замены, но ничего уже не успели изменить ни Дибала, ни Бернардески, ни ещё кто-то из «Ювентуса». Зато испанцы добили хозяев: Пау Торрес шикарно сыграл на стандарте, точным ударом закрыв подачу от угла поля и возникшую неразбериху. А финальный выстрел произвёл Арно Данджума, реализовавший пенальти за откровенную игру рукой Маттейса Де Лихта - катастрофические 0:3 в итоге. Проиграли туринцы дома, пропустив «Вильярреал» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Полнится сенсациями 1/8.