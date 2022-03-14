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«Ювентус» хочет избавиться от Рабио

14 Марта 2022 • 19:48 Комментировать
Ювентус
...
Вильярреал
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16.03 23:00

Туринский «Ювентус» намерен расстаться с Адриеном Рабио в летнее трансферное окно.

26-летний француз связан со «старой синьорой» контрактом до лета следующего года, однако в клубе больше не рассчитывают на полузащитника.

Так, по информации Calciomercato, Рабио окажется на трансферном рынке уже этим летом, поскольку руководство «Ювентуса» считает его зарплату чрезмерно высокой. Кроме того, туринский клуб не хотел бы допустить ухода хавбека на правах свободного агента.

Адриен Рабио принадлежит «Ювентусу» с 2019 года. В текущем сезоне игрок появился на поле 34 раза во всех турнирах, отметившись 2 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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