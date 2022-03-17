Аллегри: «Вильярреал» оборонялся всей командой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал стиль игры соперников в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Во втором тайме они оборонялись вдевятером, даже не пытаясь контратаковать. Вероятно, они хотели удержать ничейный счёт до конца основного времени, но мы сами создали себе проблемы. В Лиге чемпионов всегда трудно изменить ситуацию, когда тебе нужно отыгрываться», – приводит Marca слова итальянского специалиста.

Напомним, что три безответных мяча «Вильярреала» в Турине решили исход противостояния в пользу испанцев. Голы были забиты на 78-й, 85-й и 92-й минутах. Первый матч завершился ничьей 1:1.